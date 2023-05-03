Волгоградцы обсуждают первомайские открытки с цитатой Гитлера

На самом деле по подъездам никто ничего не разбрасывал Фото: Эдуард Пальгунов

Жители Волгограда обсуждают очень странные открытки, которые они нашли у себя в почтовых ящиках 1 мая. По некоторым домам Ворошиловского района кто-то разнес распечатанные поздравления с праздником. Только на листовках была напечатана цитата Адольфа Гитлера, сообщают волгоградцы в социальных сетях.

По информации сайта volgograd.kp.ru, на открытках была написана следующая цитата: «Перед лицом великой цели никакие жертвы не покажутся слишком большими». Горожане сразу заподозрили что-то странное, а некоторые узнали в этих словах высказывание Гитлера, и заподозрили в такой странной акции коммунальщиков. «И цитата фюрера, гордость прям за коммунальщиков», «А на обратной стороне платежки?», «Крутое поздравление, так держать» - иронично высказались пользователи социальных сетей.

Выяснилось, что коммунальщики к этим открыткам никакого отношения не имеют. Телеграм-канал «Война с фейками. Волгоградская область» сообщил, что на самом деле никаких листовок в почтовые ящики жителей города никто не бросал. А гуляющая по социальным сетям фотография с листовками оказалась фотошопом.

- Фотографию почтовых ящиков по многим региональным пабликам размещал один и тот же человек, правда аватарка принадлежит вовсе не этой женщине, а гражданке Украины Наталье Петрук, - отмечается в телеграм-канале «Война с фейками. Волгоградская область».