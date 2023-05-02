Волгоградские зоозащитники попросили Вячеслава Володина спасти город от бездомных собак

Активисты уверены, что во всем виноваты работники муниципальных служб Фото: Евгения ГУСЕВА

Неравнодушные зооактивисты движения «Я с тобой» из Волгограда выступили с обращением к председателю Госдумы Вячеславу Володину. По их мнению, одна из главных проблем города-героя – беспризорные собаки, - это исключительно проблема самих людей, а, значит, федеральный законопроект, дающего регионам право самостоятельно решать проблемы с бродячими животными, утверждать нельзя. Об этом они сообщили в своем видеообращении, которое выложили в соцсетях.

Во главе общественников выступила волгоградская зоозащитница Татьяна Лазарева. Она считает, что разрешить главам регионов принимать решения по поводу ликвидации бездомных животных, приведет к их массовому убийству.

- Да, мы также часто становимся свидетелями агрессивного поведения животных, — говорит Татьяна Лазарева. — Но почему животные так себя ведут? Потому что службы отлова выпускают их стаями и чаще всего делают это совершенно не там, где этих собак поймали. Собаки пытаются на новой территории отвоевать свое положение. Этим и обусловлена их агрессия, это их инстинкты, это их базовое поведение.

Активисты движения «Я с тобой» считают, что решить судьбу всех бездомных хвостиков может только председатель Госдумы. По их мнению, принятый на федеральном уровне закон, который поступил в Государственную думу 12 апреля, только развяжет руки недобросовестным чиновникам бесконтрольно расхищать бюджетные средства, но никак не решит всей проблемы.

- Вячеслав Викторович, просим вас, как председателя Государственной думы, не допустить принятия вышеуказанных законопроектов. Мы за жизнь и человечность, мы против убийства, коррупции, живодерства и поощрения безответственности! Нет убийствам невинных собак! – заявили общественники.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор публиковал статистику по нападениям бездомных животных на беспечных волгоградцев. Только в 2023 году было зарегистрировано 2460 случаев покусов.