В Волгоградской области полицейский спас 11-месячного ребенка с ожогами

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области инспектор ГИБДД оказался в нужное время в нужном месте и по-настоящему спас младенца. В Иловлинском районе на 11-месячного малыша по неосторожности пролился кипяток. Вовремя добраться до больницы младенцу с его родителями помог лейтенант полиции Сергей Шеховцов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Мама с папой не доглядели за своим маленьким сыном, который обварился кипятком 15 апреля. Испугавшись за него, родители помчались на своей машине из Иловли в больницу Волгограда. Путь был не близкий, ехать быстро было опасно. На въезде в областной центр семья обратилась дежурившему на посту ДПС госавтоинспектору. Лейтенант Сергей Шеховцов посадил женщину с ребенком в служебный автомобиль и быстро довез их до больницы №25.

- Ребенка срочно госпитализировали. Малыш провел несколько часов в реанимационном отделении, где ему провели необходимую терапию, и его состояние улучшилось, - отметили в региональной полиции.

Сейчас малыш с мамой уже находится дома. Женщина поблагодарила инспектора ГИБДД за помощь. Она написала на имя начальника Главного Управления МВД России по Волгоградской области письмо, в котором просит выразить благодарность лейтенанту.