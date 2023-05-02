В Волгоградской области скончался 20-летний водитель смятого в гармошку ВАЗа

Врачам не удалось спасти водителя Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центральной районной больнице Котельниково Волгоградской области спустя сутки после страшнейшей аварии на трассе «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники - Сальск» скончался 20-летний водитель «ВАЗ-217280». Об этом печальном событии сайту volgograd.kp.ru сообщили в облздраве.

- Мужчина был доставлен в ЦРБ в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на оказываемую реанимационную помощь, травмы оказались несовместимыми с жизнью, - прокомментировали ситуацию в комитете здравоохранения.

Напомним, что трагедия развернулась в шесть часов утра 1 мая молодой водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-217280» не справился с управлением и вылетел в кювет. Машину буквально перекрутило и сплющило. До последнего сообщалось, что молодой человек жив.