Актриса Ирина Минеева из Волгограда снялась в продолжении сериала «СашаТаня»

Эпизод с волгоградкой скоро выйдет в эфир. Фото: ТНТ

Актриса Ирина Минеева из Волгограда снялась в новом сезоне сериала «СашаТаня». Продолжение полюбившейся истории покажут на ТНТ 15 мая в 20.00. Волгоградка рассказала, как она попала в сериал, и как проходили съемки.

- Сначала были пробы, затем утверждение режиссера, потом уже съемочная площадка. Роль у меня небольшая, но попасть в эпизод в таком масштабном проекте непросто, - призналась актриса.

Также волгоградка приоткрыла некоторые тайны съемочного процесса. Например, находившуюся на 7-м месяце беременности актрису Алину Ланину (Ева, жены Сильвестра Андреевича) одевали для съемок так, чтобы не было видно животика. Да и сама она тогда держала свое положение в секрете.

Летом Ирина Минеева планирует приехать в Волгоград, чтобы поздравить маму с днем рождения.

- Да и вообще, больше люблю ездить в Волгоград летом, ведь природа там прекрасна: Волга, Ахтуба и много разных мест для отдыха, - признается наша землячка.

В новом сезоне «СашаТаня» Сергеевых ждет пополнение в семействе. Из-за этого героям придется решать кучу бытовых и рабочих проблем. Как они с ними будут справляться, зрители увидят уже через пару недель.