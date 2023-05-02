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НовостиПолитика2 мая 2023 14:21

В Волгоградской области простились с погибшими воинами Александром Бысковым и Сергеем Горбиковым

Жители Котельниковского района погибли в ходе специальной военной операции
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: администрация Котельниковского района

Фото: администрация Котельниковского района

В Котельниковском районе Волгоградской области 30 апреля и 2 мая прошли похороны бойцов, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Простились с военнослужащими Александром Бычковым и Сергеем Горбиковым. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации района.

Александру Бычкову было 45 лет. Уроженец Котельниково принимал участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Погиб 22 февраля. Сергею Горбикову 11 марта исполнилось 32 года. Он получил тяжелые ранения во время боевого задания, скончался военный 20 апреля.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в ходе СВО.