В Волгоградской области простились с погибшими воинами Александром Бысковым и Сергеем Горбиковым

Фото: администрация Котельниковского района

В Котельниковском районе Волгоградской области 30 апреля и 2 мая прошли похороны бойцов, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Простились с военнослужащими Александром Бычковым и Сергеем Горбиковым. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации района.

Александру Бычкову было 45 лет. Уроженец Котельниково принимал участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Погиб 22 февраля. Сергею Горбикову 11 марта исполнилось 32 года. Он получил тяжелые ранения во время боевого задания, скончался военный 20 апреля.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в ходе СВО.