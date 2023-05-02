В Волгограде 60-летний мужчина до смерти забил бывшую сожительницу

Фото: региональный СК.

В Волгограде следователи возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве 53-летней сожительницы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, утром 2 мая фигурант пришел домой к бывшей любимой, чтобы выяснить отношения.

- Мужчина прибыл в подъезд многоквартирного дома 70 по улице Буханцева. Воспользовавшись моментом, когда входная дверь открылась, подозреваемый зашел в квартиру, где нанес женщине более 20 ранений в различные части тела, - уточнили в следкоме.

Травмы оказались смертельными, женщина умерла на месте преступления. Мужчина пытался скрыться, однако его задержали. Он дает показания. Ему планируют заключить под стражу на время следствия.