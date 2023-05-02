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НовостиНедвижимость2 мая 2023 13:26

В Волгограде на две ночи ограничат проезд по Первой продольной

В Ворошиловском районе будут менять водопроводные трубы
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Ограничения будут действовать в ночь на 3 и 4 мая

Ограничения будут действовать в ночь на 3 и 4 мая

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Ворошиловском районе Волгограда коммунальщики заменят трубы холодного водоснабжения. Трубопровод диаметром 300 мм обновят рядом с Первой продольной, поэтому по ней будет ограничено движение. В течение двух ближайших ночей будет сужена проезжая часть по улице Рабоче-Крестьянской. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в «Концессии водоснабжения».

- Будет ограничено движение транспорта на участке дороги по улице Рабоче-Крестьянской от улицы Профсоюзной до улицы Академической с 23.00 2 мая до 4.00 3 мая и с 23.00 3 мая до 4.00 4 мая, - отметили в ресурсоснабжающей компании.

Место проведения работ по замене труб будет огорожено. Отключать воду жителям Ворошиловского района не будут.