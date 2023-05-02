В апреле в Волгоградской области попал 31 человек, из них 2 нашли погибшими

Фото: Лиза Алерт.

2 мая волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» отчитались о проделанной в апреле 2023 года работе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы, которые помогают искать пропавших жителей Волгоградской области, к ним поступила 31 заявка. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов удалось отыскать 22 человека. Двух нашли погибшими.

В настоящий поиск ведутся поиски еще трех волгоградцев, которые числятся пропавшими без вести. также одна заявка требует подтверждения. Помимо этого, волонтеры помогли найти родных по двум заявкам. Одно из таких объявлений находится в работе.

Любой желающий может присоединиться к команде волонтеров (8-800-700-54-52).