В Волгограде 57-летний рецидивист зарезал знакомого в порыве ревности

Трагедия произошла накануне Нового года Фото: Кирилл ЧАЩИН

Настоящая кровавая драма произошла в Кировском районе Волгограда 28 декабря 2022 года.57-летний ранее судимый мужчина не справился со своими эмоциями и убил 51-летнего знакомого, приревновав к нему свою даму сердца. Об этом сообщает сайт voglograd.kp.ru со ссылкой на СУ СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, трагедия произошла в одной из квартир дома 8 по улице Колосовая. Накануне Нового года компания друзей собралась за одним столом. По мере количества выпитого, повышался и градус самой обстановки – между фигурантом дела и его товарищем произошел конфликт из-за сожительницы 57-летнего гостя.

Между мужчинами завязалась потасовка, в ходе которой мужчина схватил нож и нанес приятелю 4 удара в область головы и 1 удар в область шеи. Пострадавший мужчина попытался сбежать, но в подъезде скончался.

Сейчас мужчина находится под стражей, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.