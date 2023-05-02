Росприроднадзор требует ликвидировать незаконную свалку на юге Волгограда

Фото: Росприроднадзор.

Росприроднадзор подал в суд на ООО «Сингам» с требованием ликвидировать незаконную свалку на юге Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, полигон хозбытовых отходов находится в Советском районе неподалеку от поселка Горьковский, ее площадь составляет 3 тысяч гектар. При этом управление уж установило факты нарушения природоохранного законодательства – компания складировала опасные отходы, однако предписания не выполняла.

- Установлено, что у ООО «Сингам» отсутствует акт ввода в эксплуатацию полигона, нет положительного заключения государственной экологической экспертизы, а также отсутствуют документы, подтверждающие проведение геологических, гидрогеологических и иных исследований на территории. Фактически эксплуатируемый объект является не полигоном отходов, а свалкой, образованной в бывшем песчаном карьере, - отметили в ведомстве.

Более того, ООО не включена в реестр. Но предприятие продолжает функционировать. Его деятельность привела к загрязнению почвы и подземных вод. Росприроднадзор обратился в суд.