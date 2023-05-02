В Волгоградской области третьи сутки идут поиски 20-летнего парня

Фото: "ЛизаАлерт"

В Волгоградской области ведутся поиски пропавшего без вести Александра Рудакова. 20-летний житель рабочего поселка Городище ушел из дома 29 апреля, рассказали сайту volgograd.kp.ru в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Третьи сутки о парне ничего неизвестно, он не выходит на связь.

Рост Александра Рудакова 175 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-каштановые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в синюю футболку, черные спортивные штаны и темные кроссовки.

Волонтеры из поискового отряда надеются на помощь волгоградцев в поисках. Они просят жителей региона, которые могли видеть пропавшего без вести, позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.