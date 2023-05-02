Под Волгоградом многодетная мать избивала больную 16-летнюю дочь

Женщину обвиняют в избиении дочери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские полицейские возбудили уголовное дело на 34-летнюю жительницу Волжского, подозреваемую в избиении больной 16-летней дочери. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, у женщины четверо детей 2, 3, 12 и 16 лет. из-за асоциального образа жизни она воспитывала только старшего ребенка. Остальные жили с отцами.

- Зная, что девочка страдает врожденным заболеванием, женщина не осуществляла за ней должного ухода, переложив эти заботы на свою пожилую мать. Кроме того, подозреваемая злоупотребляла спиртным и периодически наносила побои беззащитному ребенку, - уточнили в полиции.

Также волжанка тратила пособия на личные нужды. Женщину задержали, на нее возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем соединенное с жестоким обращением с ним». Ей грозит три года тюрьмы.