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НовостиОбщество2 мая 2023 10:03

В Волгограде День молодежи перенесут на 24 июня

Теперь праздник молодежи всегда будет проводиться в последние выходные июня
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Перенос сделан для того, чтобы праздник не выпадал на рабочий день

Перенос сделан для того, чтобы праздник не выпадал на рабочий день

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде в этом году празднование Дня молодежи решили перенести на последнюю субботу июня, то есть на 24 июня. Впрочем, эти изменения распространятся не только на волгоградский регион. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на открытые данные, документ вступает в силу с сегодняшнего дня, 2 мая 2023 году.

Напомним, что ранее День молодежи ежегодно отмечался 27 июня. В день студента, 25 января, Президент России Владимир Путин встретился с активной молодежью и студенты попросили перенести День молодежи на последнюю субботу июня, чтобы его празднование всегда выпадало на выходные дни. Глава страны поддержал эту идею.