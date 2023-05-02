Региональный оператор «Ситиматик-Волгоград»: очереди на полигоны стали еще больше

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» сообщает, что ситуация с выгрузкой отходов не изменилась.

Изменение режима приема ТКО на объектах обработки ТКО Группы Компаний «Чистый город» до 6 часов привело к тому, что с 28 апреля по настоящее время спецтранспорт регионального оператора «Ситиматик-Волгоград» стоит в огромной очереди в ожидании возможности выгрузки отходов.

Перед объектом обработки, расположенном в Светлоярском районе, собралась очередь более 25 единиц спецтехники регионального оператора.

Сложившаяся ситуация привела к простою транспортных средств перед объектом обработки и, как следствие, срыву графика вывоза ТКО и логистических маршрутов. В настоящее время работа регоператора по вывозу ТКО с контейнерных площадок Волгоградской области значительно затруднена, что негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке региона.

По имеющейся информации, зоны разгрузки твердых коммунальных отходов на указанных мусоросортировочных комплексах ГК «Чистый город» переполнены, скопившиеся необработанные отходы затрудняют выгрузку спецавтотранспорта «Ситиматик-Волгоград».

Напомним, что региональный оператор направил заявление в контрольно-надзорные органы о принятии мер реагирования и восстановления графика приема отходов от регионального оператора в полном объеме.

Регоператор просит жителей отнестись с пониманием к возникшим обстоятельствам. Сообщить о скоплении отходов или перебое с вывозом можно несколькими способами: через форму обратной связи на главной странице официального сайта компании: 34.citymatic.ru, а также оставив обращение в разделе «Общественный контроль».

Для вас также работает контакт-центр ООО «Ситиматик-Волгоград»: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 (ежедневно с 08:00 до 20:00).

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