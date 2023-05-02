112 килограммов рыбы и 740 раков без документов обнаружили в Волгограде

У раков и рыбы отсутствовали "паспорта" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В волгоградском магазине «Раки да рыба» обнаружили немаркированную продукцию. Более 11 килограммов рыбы и 740 раков не имели специальной документации на их продажу. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

- В ходе проверки в магазине «Раки да рыба» были обнаружены без «паспортов»: лещ, окунь, вяленый судак, , карась холодного копчения, скумбрия слабосоленая, свежий лещ, щук, карась и толстолобик, - сообщили в ведомстве.

У частного предпринимателя отсутствовали сведения о законности происхождения рыбной продукции, ветеринарно-санитарном состоянии и эпизоотическом благополучии места выхода. Частный предприниматель получил предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.