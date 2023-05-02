«Останавливаемся, стрелять буду»: в Волгоградской области полицейские в погоне ловили пьяного автоугонщика

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области 1 мая произошла погоня сотрудников ГИБДД за автоугонщиком. Преследование попало на видео. В праздничный день в полицию обратился 46-летний житель хутора Урюпинского района. Он сообщил, что кто-то угнал его «ВАЗ-2105». Госавтоинспекторы обнаружили машину в соседнем селе, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полицейские потребовали остановиться водителя, но он проигнорировал их. Автомобиль помчался в сторону Урюпинска, экипаж ГИБДД направился в погоню.

- Останавливаемся, стрелять буду, - кричали полицейские водителю по громкой связи во время погони по бездорожью.

Машина не тормозила, но попытки скрыться не увенчались успехом. «Пятерка» была заблокирована автомобилем Госавтоинспекции. Угонщиком оказался 61-летний односельчанин хозяина «ВАЗа». Мужчина был за рулем пьяным – это подтвердилось на медосвидетельствовании. Он пояснил, что решил доехать из хутора до Урюпинска.

Был составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».