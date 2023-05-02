В Волжском директора учебного центра обвиняют в коммерческом подкупе

СК возбудил дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело в отношении 47- заместителя директора Волжского учебного центра, подозреваемого в коммерческом подкупе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, в апреле 2023 года фигурант согласился оказать помощь местному жителю в получении свидетельства о прохождении профессионального образования без проведения фактического обучения и проверки знаний. Волжанин за взятку присвоил знакомому квалификации водителя погрузчика и машиниста экскаватора.

Дома у подозреваемого сотрудники УМВД по Волжскому нашли липовые свидетельства и другие доказательства его вины.

- Проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, - уточнили в следкоме.