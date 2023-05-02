ВАЗ скрутило гармошкой: Водитель пострадал в ДТП с дренажной трубой под Волгоградом

Автомобиль буквально сплющило, водитель остался жив. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

20-летний водитель ВАЗа попал в больницу, вылетев в кювет и протаранив бетонную дренажную трубу. Машину буквально скрутило гармошкой. Страшное ДТП произошло в шесть часов утра 1 мая в Котельниковском районе Волгоградской области на трассе «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники - Сальск». По предварительным данным, молодой водитель «ВАЗ-217280» не справился с управлением, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- 20-летний водитель «ВАЗ-217280» ехал в сторону Сальска, на 149 км не справился с управлением, совершив съезд в левый кювет, - рассказали в ведомстве.

Вылетев кювет, отечественная легковушка наехала на бетонную водопропускную дренажную трубу. Автомобиль не выдержал такого тарана. Водитель остался жив, но получил травмы. С места ДТП его увезли в больницу.