Центр Волгограда 2 мая из-за репетиции Парада Победы стал пешеходным

Центр Волгограда будет оставаться пешеходным до 21.00 Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня, 2 мая, в центре Волгограда на время ввели пешеходный режим. Площадь Павших борцов будет перекрыта для автомобилей с 7.00 до 21.00 из-за репетиции Парада Победы. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на информацию мэрии города-героя.

По словам очевидцев, сейчас в самом сердце города уже собирают трибуны.

По площади проедет военная техника Фото: Екатерина СИМОХИНА

Репетиции парада будут проводиться и в другие дни. Так, 4 мая с 7.00 до 21.00 пешеходный режим введут на улице Мира в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской, а также на прилегающих к ней улиц Володарского, Гоголя, Ленина и Аллеи Героев.

Возле храма Александра Невского начали устанавливать трибуны Фото: Екатерина СИМОХИНА

Репетиция также состоится 4 мая, в этот день пешеходное пространство расширится до улицы Порт-Саида.