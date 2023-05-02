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НовостиОбщество2 мая 2023 7:59

Центр Волгограда 2 мая из-за репетиции Парада Победы стал пешеходным

В связи с репетицией Парада Победы машины по Площади Павших борцов не смогут проехать до самого вечера
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Центр Волгограда будет оставаться пешеходным до 21.00

Центр Волгограда будет оставаться пешеходным до 21.00

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня, 2 мая, в центре Волгограда на время ввели пешеходный режим. Площадь Павших борцов будет перекрыта для автомобилей с 7.00 до 21.00 из-за репетиции Парада Победы. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на информацию мэрии города-героя.

По словам очевидцев, сейчас в самом сердце города уже собирают трибуны.

По площади проедет военная техника

По площади проедет военная техника

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Репетиции парада будут проводиться и в другие дни. Так, 4 мая с 7.00 до 21.00 пешеходный режим введут на улице Мира в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской, а также на прилегающих к ней улиц Володарского, Гоголя, Ленина и Аллеи Героев.

Возле храма Александра Невского начали устанавливать трибуны

Возле храма Александра Невского начали устанавливать трибуны

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Репетиция также состоится 4 мая, в этот день пешеходное пространство расширится до улицы Порт-Саида.