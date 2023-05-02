Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 мая 2023 7:54

В Волгограде из-за угрозы взрыва эвакуировали чиновников администрации области

Поступило сообщение о возможном теракте
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Людей эвакуировали.

Людей эвакуировали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 2 мая, в Волгограде эвакуировали чиновников администрации Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru очевидцы, утром на почтовые адреса комитетов пришли сообщения с угрозами о готовящемся теракте. Эту информацию передали в экстренные службы.

Эвакуировали сотрудников комитета экономической политики и развития, офисы которого находятся на проспекте Жукова №3, а также здание на Новороссийской №15. Пострадавших нет.

Сотрудники правоохранительных органов осматривают здания на наличие взрывных устройств.