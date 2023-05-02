В Волгограде из-за угрозы взрыва эвакуировали чиновников администрации области

Людей эвакуировали.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, 2 мая, в Волгограде эвакуировали чиновников администрации Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru очевидцы, утром на почтовые адреса комитетов пришли сообщения с угрозами о готовящемся теракте. Эту информацию передали в экстренные службы.
Эвакуировали сотрудников комитета экономической политики и развития, офисы которого находятся на проспекте Жукова №3, а также здание на Новороссийской №15. Пострадавших нет.
Сотрудники правоохранительных органов осматривают здания на наличие взрывных устройств.