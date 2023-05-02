Жительница Волгоградской области перевела лжеброкерам 4,5 млн рублей

Полиция призывает быть бдительными в общении с незнакомцами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

51-летняя жительница Нехаевского района перевела лжеброкерам 4,5 миллиона рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ранее потерпевшей поступило предложение от якобы сотрудника брокерской компании, который пообещал хороший доход от инвестиций. Волгоградка поверила и перечислила большую сумму денег, в надежде обогатиться. Однако в итоге осталась ни с чем. Поняв, что ее обманули, она обратилась в правоохранительные органы.

- Если вам предлагают доход и участие в проекте с гарантированным возвратом средств – стоит усомниться в таком предложении. Настоящие брокеры никогда не попросят перевести денежные средства на банковские карты физических лиц и иные платежные системы, - уточнили в областном главке МВД.