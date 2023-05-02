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НовостиПроисшествия2 мая 2023 6:46

Под Волгоградом в столкновении двух иномарок пострадали 20-летний водитель и молодая пассажирка

Их доставили в одну из больниц региона
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
ДТП произошло в Волжском.

ДТП произошло в Волжском.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Два человека пострадали в результате столкновения двух иномарок в Волгоградской области 1 мая. Авария произошла в городе Волжском. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в час дня 64-летний водитель «Ниссан Кашкая» ехал по проспекту Ленина. У дома №404 автомобилист не заметил стоявшую «Чери Омода» и на полной скорости врезался в легковушку.

- В результате ДТП 20-летний водитель и 18-летняя пассажирка автомашины «Чери» доставлены в медицинское учреждение, - уточнили в полиции.

Добавим, что за минувшие сутки на магистралях региона произошло три аварии с пострадавшими. Волгоградских водителей призывают соблюдать правила дорожного движения.