Под Волгоградом в столкновении двух иномарок пострадали 20-летний водитель и молодая пассажирка

ДТП произошло в Волжском. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Два человека пострадали в результате столкновения двух иномарок в Волгоградской области 1 мая. Авария произошла в городе Волжском. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в час дня 64-летний водитель «Ниссан Кашкая» ехал по проспекту Ленина. У дома №404 автомобилист не заметил стоявшую «Чери Омода» и на полной скорости врезался в легковушку.

- В результате ДТП 20-летний водитель и 18-летняя пассажирка автомашины «Чери» доставлены в медицинское учреждение, - уточнили в полиции.

Добавим, что за минувшие сутки на магистралях региона произошло три аварии с пострадавшими. Волгоградских водителей призывают соблюдать правила дорожного движения.