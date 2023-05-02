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НовостиЗдоровье2 мая 2023 6:44

Почти 200 жителей Волгоградской области пострадали к маю от укусов клещей

Кровососущие продолжают атаковать волгоградцев
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Количество обращений в этом году пока не превышает средние показатели

Количество обращений в этом году пока не превышает средние показатели

Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала сезона активности клещей за помощью к специалистам обратились 192 жителя Волгоградской области, пострадавшие от укусов клещей. Однако, этот показатель не превышает среднемноголетних значений, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Роспотребнадзоре.

К счастью, случаев заболеваний Крымской геморрагической лихорадкой на территории региона зафиксировано не было. Однако испытательная лаборатория «Центра гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» обнаружила в пробах клещей один положительный результат на наличие маркеров к возбудителю иксодового боррелиоза.