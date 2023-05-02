В Волгоградской области нашли мертвой пропавшую в прошлом году пенсионерку

Проводится поверка. Фото: Александр ПАНОВ

Накануне, 1 мая, в Иловлинском районе в камышах обнаружено тело пропавшей в конце прошлого года пенсионерки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, страшную находку жители Костарево сделали на берегу реки Иловля.

Напомним, 63-летняя женщина ушла из дома в декабре 2022 года, домой она так и не вернулась. Пенсионерку искали полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Почти пять месяцев велись поиски пропавшей, однако они не приносили результатов.

Добавим, что следов насильственной смерти на теле погибшей нет. В настоящий момент выясняются обстоятельства гибели женщины. Организована проверка.