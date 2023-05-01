Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Волгоградской области по 2 мая

Грозы задержатся в регионе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за гроз со шквалистым ветром в Волгоградской области 1 и 2 мая 2023 года ввели желтый уровень опасности по погоде. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Предупреждение будет действовать еще сутки – до 18 часов 2 мая.

- Период предупреждения из-за порывов ветра до 15-20 метров в секунду в сочетании с грозами продлен до 18.00 2 мая, - говорится в карте предупреждений по ЮФО.

Этой ночью жителей северных районов Волгограда разбудил страшный грохот. Но причина была не в очередном пролете истребителей или взрывах и прочих ЧП – за окном гремел гром.