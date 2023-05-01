Участники ретро-матча приехали на «Волгоград Арену» на старинных автобусах ЗИС-8

Такой транспорт проехал по Волгограду.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Участники ретро-матча в честь 80-летия Сталинградской победы 1 мая приехали на «Волгоград Арену» на старинных автобусах ЗИС-8. Машины, которые взяли на «Мосфильме», заранее подогнали к гостинице. Добираться до стадиона пришлось чуть дольше запланированного, раритетные автобусы долго тарахтели и завелись не сразу, сообщает с места корреспондент сайта volgograd.kp.ru
И все же легенды футбола 90-х и начала 2000-х годов добрались до стадиона, пусть и с небольшим опозданием. Поездка по городу на столь необычном транспорте им понравилась. Уже через несколько минут они выйдут на поле и будут играть на победу. Ничьей не будет.
Сопровождение тоже было раритетным.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Накануне известные российские футболисты - легенды «Ротора», «Динамо» и «Спартака» - провели открытую тренировку под руководством Валерия Газзаева и Олега Романцева. Эта разминка стала единственной перед игрой. Смотрите фоторепортаж.
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