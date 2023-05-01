В Волгограде проведут реконструкцию Иркутской улицы и зоны возле ТЮЗа

Сейчас ремонт идет на Второй Продольной. Фото: АВО

Улицу Иркутскую в Ворошиловском районе Волгограда ждет полная реконструкция, ее включили в опорную сеть дорог. Также приведут в порядок территорию и пешеходные переходы возле ТЮЗа. Такие планы озвучил 1 мая губернатор Андрей Бочаров, прогулявшись с чиновниками сначала по центру, а затем по соседнему району, оценив ремонт на улице Рабоче-Крестьянской, ремонт театра и нарезав задачи подчиненным, сообщили в администрации региона.

На Рабоче-Крестьянской сейчас по нацпроекту «БКД» обновляют не только дорогу, но и тротуары на трехкилометровом участке Первой Продольной от Калинина до Базисной. Появится здесь и володорожка шириной 1,2 метра. Не забыли и о зеленой зоне. Пока работы сделали на 27%. В планах ремонт пространства внутри трамвайных путей на пересечении с Баррикадной, а также замена водопровода на пересечении с Академической.

Сейчас в Волгограде строят новый участок Нулевой продольной, дорогу к новому арбитражному суду, так что улице Иркутской – особое внимание властей. Губернатор наметил в течение года подготовить проект по расширению здесь проезжей части с заменой коллекторов и благоустройством прилегающей территории, в том числе дворов.