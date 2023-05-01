В Волгограде полностью обновят фонтаны и бульвар на проспекте Ленина

Обновить планируют весь бульвар. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде комплексно обновят бульвар и фонтаны на проспекте Ленина в рамках 10-летней программы развития города. В День Весны и Труда такие задачи поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который 1 мая вместе с чиновниками и депутатами прогулялся по центральным улицам, сообщили в областной администрации. Сопровождали главу региона мэр Владимир Марченко и председатель облдумы Блошкин.

- Вопрос не только в фонтанах - надо подходить комплексно к вопросу приведения в порядок всей бульварной части, - заявил Андрей Бочаров.

Губернатор проверил обновленную в прошлом году пешеходную зону между ВолгГТУ и ВГСПУ и вместе со студентами вузов обсудил то, что появится в пойме Царицы и на проспекте Ленина. В порядок нужно привести и остальной бульвар. Затронули юные волгоградцы и вопросы строительства студенческого кампуса, продления ветки СТ и рокадной дороги.