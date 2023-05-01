Ретропоезд «Воинский эшелон» начал путешествие по Волгоградской области

Помимо поезда-музея волгоградцев ждут выступления агит-бригад. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ретропоезд «Воинский эшелон» на День победы 2023 года сделает 17 остановок на станциях Волгоградской области. 30 апреля старый паровоз с техникой времен Великой Отечественной войны на железнодорожных платформах сделал первую остановку в городе Волжском.

В составе ретропоезда вагон-теплушка, вагон-музей и шесть платформ, на которых расположили технику военных лет. Здесь и «Катюша», и Т-34, и многое другое. А еще концерт агит-бригад. Посмотреть на поезд-музей смогут жители Волгограда 8 и 9 мая 2023 года на вокзале Волгоград-1, а 1 мая поезд с 10 утра стоит на станции Максима Горького. Жители региона смогут увидеть его по 14 мая. Где и когда – расписание.

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