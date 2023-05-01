СК проводит проверку гибели двух человек на пожаре под Волгоградом

Два человека погибли в сгоревшей квартире. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В страшном пожаре на улице Липова в городе Котельниково накануне погибли два человека. Огонь полностью охватил квартиру в кирпичном доме. После того, как огонь потушили, пожарные обнаружили тела двух человек. Они очень сильно обгорели. Один из погибших – 46-летний мужчина. Личность второго еще предстоит установить, следователи проводят проверку, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

- В ходе тушения пожара обнаружены два тела: мужчины 1976 года рождения, второе - не опознано, - рассказали в СУ СКР по региону.

По предварительным данным причиной пожара в жилом доме стало неосторожное обращение с огнем.

По данным МЧС квартира в Котельниково загорелась поздним вечером 30 апреля в 22.50.