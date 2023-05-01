В Волгограде покажут портреты ветеранов на фасаде музея «Россия - моя история»

В этом году шествие "Бессмертного полка" пройдет в другом формате. Фото: Екатерина СИМОХИНА

До 3 мая 2023 года интерактивный парк «Россия – моя история» в Волгограде принимает от жителей региона фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, которые в День Победы в рамках интерактивной акции «Солдаты Победы» покажут на большом экране, расположенном на фасаде музея, сообщили в администрации региона. Так в этом году пройдет акция «Бессмертный полк». Привычного уже шествия не будет.

Всем, кто хочет, чтобы портреты их дедов-героев показали жителям и гостям города-героя 9 мая, нужно до 3 мая отправить фото и краткую информацию о фронтовике (ФИО, годы жизни, звание, род войск), а также заполнить форму регистрации.

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