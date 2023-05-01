На юге Волгограда иномарка сбила 14-летнего велосипедиста

Подростка сбили на переходе. Фото: Иван ВИСЛОВ

ДТП с участием юного велосипедиста произошло вечером 30 апреля в Красноармейском районе Волгограда. Около семи часов водитель «Джили» сбил на 14-летнего подростка на велосипеде на улице Фадеева. В это время парень пересекал дорогу по пешеходному переходу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- 27-летний водитель «Джили» напротив дома № 43 по улице Фадеева совершил наезд на 14-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги по пешеходному переходу, - рассказали в ведомстве.

Юный велосипедист получил травмы после столкновения с иномаркой. С места ДТП его увезли в больницу.