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НовостиПроисшествия1 мая 2023 7:36

На юге Волгограда иномарка сбила 14-летнего велосипедиста

Подросток в больнице
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Подростка сбили на переходе.

Подростка сбили на переходе.

Фото: Иван ВИСЛОВ

ДТП с участием юного велосипедиста произошло вечером 30 апреля в Красноармейском районе Волгограда. Около семи часов водитель «Джили» сбил на 14-летнего подростка на велосипеде на улице Фадеева. В это время парень пересекал дорогу по пешеходному переходу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- 27-летний водитель «Джили» напротив дома № 43 по улице Фадеева совершил наезд на 14-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги по пешеходному переходу, - рассказали в ведомстве.

Юный велосипедист получил травмы после столкновения с иномаркой. С места ДТП его увезли в больницу.