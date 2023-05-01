Временно отключат электричество 2 мая в 4 районах Волгограда

Энергетики запланировали работы на электросетях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу после первых майских праздников в четырех районах Волгограда временно отключат свет из-за плановых работ на электросетях. Затронут отключения электричества 2 мая 2023 года отдельные жилые массивы в Краснооктябрьском, Советском, Кировском и Красноармейском районах областной столицы. Тысячи коммунальных страдальцев будут справляться без холодильников, водонагревателей и прочих электроприборов с 9 до 17 часов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

В Краснооктябрьском районе в первый рабочий день мая 2023 с 9 до 17 часов останутся без света пять улиц и переулков в частном секторе: ул. Верхоянская, 101-119, 101а, 109а, 112, пер. Вогульский, 16, 12а, ул. Заполярная, 2-12, ул. Руднева, 112, пер. Руднева, 23-29, 24-38.

В Советском районе Волгограда 2 мая 2023 с 9.00 до 17.00 отключения света затронут несколько домов в микрорайоне Тулака: ул. Туркменская, 19, 21 и ул. Тулака, 12, 14. В это же время обесточат дома в поселке Горная Поляна по адресам: ул. Агашиной, ул. Аверченко, пер. Аверченко, ул. Баскакова, ул. Даманская, ул. Горина, ул. Лапикова, ул. Окунева, ул. Платонова, ул. Угловая.

В Кировском в это же время локальный блэкаут объявили на двух улицах: ул. Кременская, 22-58, 21-55, ул. Шаблиевская, 14-42, 23-67б.

В Красноармейском также с 9 утра до 17 часов без света будут обходиться: ул. Гагринская, 2-14, 18- 32, ул. Копецкого, 1а, ул. Олимпийская, 1-27, 31, пер. Олимпийский, 4, 6, пер. Полевой, 3, 5, ул. Удмуртская, 77.

А после Дня Победы начнутся массовые отключения горячей воды. График отключений горячей воды в Волгограде в мае 2023 года - адреса, даты.