Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 мая 2023 6:20

На пожаре в Волгоградской области погибли люди

Трагедия случилась в Котельниковском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пожар унес жизни людей, их личности еще не установили.

Пожар унес жизни людей, их личности еще не установили.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Трагедия, унесшая жизни людей, случилась поздним вечером 30 апреля в Котельниковском районе Волгоградской области. В 22.50 там вспыхнул пожар в однокомнатной квартире в кирпичном доме. Загорелись вещи по всей площади. Пламя потушили спустя 13 минут после получения вызова. На пепелище нашли тела погибших, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МЧС России по региону.

- Личности и причина пожара устанавливается, - рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте трагедии работают эксперты пожарной лаборатории, которым предстоит установить причину возгорания.