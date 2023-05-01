На пожаре в Волгоградской области погибли люди

Пожар унес жизни людей, их личности еще не установили. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Трагедия, унесшая жизни людей, случилась поздним вечером 30 апреля в Котельниковском районе Волгоградской области. В 22.50 там вспыхнул пожар в однокомнатной квартире в кирпичном доме. Загорелись вещи по всей площади. Пламя потушили спустя 13 минут после получения вызова. На пепелище нашли тела погибших, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МЧС России по региону.

- Личности и причина пожара устанавливается, - рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте трагедии работают эксперты пожарной лаборатории, которым предстоит установить причину возгорания.