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НовостиОбщество30 апреля 2023 14:44

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы 87-летней пенсионерки

Мошенники обманули женщину, но виновных не наказали
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: СК РФ.

Фото: СК РФ.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы 87-летней жительницы Волгограда на бездействие в отношении уполномоченных органов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в приемной главы следкома, ранее женщина обращалась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Инвалида и ребенка войны обманули злоумышленники, но никого к ответственности привлечь не удалось.

- Бастрыкин поручил исполняющем уобязанности руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрию Костину возбудить уголовное дело по доводам видеообращения и представить доклад о ходе и результатах его расследования, - уточнили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

Это дело будет взято на личный контроль.