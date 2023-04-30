1 мая в парке ЦПКиО волгоградцам раздадут 300 бесплатных мороженых

Фото: ЦПКиО.

1 мая в Центральном парке культура и отдыха в Волгограде горожан ждет вкусный подарок – бесплатное мороженое. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru директор ЦПКиО Андрей Еркин, с 10.00 до 12.00 на фуд-корте Свадебной карусели первых 300 посетителей ждет лакомство. Но для получения необходимо выполнить одно простое условие.

- Для получения мороженого надо показать своё фото в любимом месте парка, опубликованное в своей соцсети, - уточнили в парке.

К слову, такая акция продлится в течение всего месяца. Бесплатное мороженое будут раздавать в это же время по выходным.