Волгоградские волонтеры посетили горпитомник и покормили собак

В Волгограде прошел день волонтера. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне, 29 апреля, в городском питомнике Волгограда состоялся день волонтера. В этот день неравнодушные горожане приехали помочь сотрудникам муниципальной службы отлова. Активисты привезли животным лакомства - тушенку, мягкий корм и другие продукты. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, волонтеры помогли накормить питомцев горячей кашей.

Напомним, муниципальная служба занимается отловом бездомных животных. После этого собак помещают на карантин, прививают, стерилизуют, чипируют и возвращают обратно.

- Кроме этого, городской питомник занимается поиском хозяев для бездомных собак. В этой работе питомнику также активно помогают волонтеры – только с начала года общими усилиями новый дом обрели уже 150 животных, - уточнили в мэрии.

Горпитомник приглашает всех желающих приехать к животным и помочь в уходе за ними.