Мусоровозам «Ситиматик-Волгоград» практически в два раза сократили время приема отходов

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» сообщает об очередях спецтехники на выгрузку, перед объектами обработки и захоронения отходов.

27.04.202З г. от операторов по обработке ТКО ООО «Ресурс-Лайн», ООО "Индустрия чистоты" (ГК «Чистый город»), в адрес регионального оператора поступило уведомление об очередном, безосновательном, сокращении времени приема отходов ТКО до 6 часов в день и установлении нового графика приема отходов- с 8-00 до 15-00 часов.

Напомним, что по условиям договора заключенного между регоператором и объектами обработки ТКО, время работы объектов обработки установлено с 7-00 до 19-00 часов ежедневно.

Изменение режима приёма ТКО одностороннем порядке привело к тому, что 29 и 30 апреля более десятка единиц спецтранспорта регионального оператора «Ситиматик-Волгоград» стоят в огромной очереди для выгрузки отходов. Подобные простои транспортных средств перед объектом обработки, значительно затрудняют, а в некоторых случаях делают невозможной, плановую работу регоператора по вывозу ТКО с контейнерных площадок Волгоградской области, что влечет за собой срыв графика вывоза ТКО и негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке региона, в канун майских праздников. Несмотря на сокращение времени приема ТКО от регионального оператора, перед объектами указанных мусоросортировочных комплексов скопилось очень большое количество необработанных отходов, что также затрудняет выгрузку спецавтотранспорта «Ситиматик-Волгоград», и может вести к нарушению логистических маршрутов и графика вывоза.

В настоящее время, операторы ГК «Чистый город» занимают доминирующее положение на рынке обработки твердых коммунальных отходов. Таким образом, одностороннее изменение режима приема отходов может являться нарушением антимонопольного законодательства.

В связи со сложившейся критической ситуацией, региональный оператор направил заявление в контрольно-надзорные органы о принятии мер реагирования, и восстановления графика приема отходов от регионального оператора в полном объеме.

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