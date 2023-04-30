Где оставить машину и как будет ходить общественный транспорт во время перекрытия 1-й Продольной в Волгограде 1 мая

Автомобилистам стоит спланировать маршрут. Фото: Антон ПИКУС

Администрация Волгограда пояснила автомобилистам, где оставить машину и как будет ходить общественный транспорт 1 мая 2023 года в связи с ограничением движения у стадиона «Волгоград Арена». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, дороги перекроют для обеспечения безопасности болельщиков.

С 20.30 до 22.30 часов 1 мая будет ограничено движение по Первой продольной магистрали от улицы Маршала Крылова до 7-й Гвардейской и Нулевой продольной магистрали от улицы Маршала Крылова до Землянского.

- При этом на указанных участках будет осуществляться сквозное движение общественного городского транспорта. Также будет разрешен выезд со стоянок вблизи «Волгоград Арены», - уточнили в мэрии.

Водителям стоит заранее спланировать маршрут и найти объездные дороги на Второй продольной. Отметим, что сквозное движение общественного транспорта будет осуществляться в усиленном режиме.