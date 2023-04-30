В 2023 году 653 семьи из Волгоградской области получили льготную ипотеку

Фото: пресс-служба АВО.

С начала 2023 года 653 семьи из Волгоградской области стали участниками ипотечной программы. Сумма кредитов, выданных за первые три месяца, превысила 2 млрд рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, это на 48% выше прошлогодних показателей.

Программа «Семейная ипотека», в рамках которой волгоградцам возмещают часть стоимости приобретаемого жилья, пользуется большой популярностью. В прошлом году в условия внесли поправку. Господдержкой со ставкой 6% могут воспользоваться семьи с одним ребенком, рожденным после 2018 года.

- С 2023 года ее продлили до 1 июля 2024 года, распространив на все семьи с двумя детьми до 18 лет. В результате вырос спрос: если за весь 2019 год в регионе воспользовались программой 517 семей, то только за первые три месяца текущего года — уже 653, - отметили в обладминистрации.