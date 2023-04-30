Под Волгоградом в массовом ДТП пострадали четверо взрослых и подросток

Стали известны подробности аварии в Городищенском районе Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Четверо взрослых и подросток пострадали в массовом ДТП 29 апреля на трассе в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в 09.14 часов на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград. на 672 километре магистрали 39-летний водитель «Рено Логана» потерял управление над иномаркой и выехал на полосу встречного движения, где на полной скорости протаранил «Ладу Ларгус» и «Митсубиси Лансер».

- В результате ДТП в медучреждение доставлены 13-летняя пассажирка автомобиля «Рено», 48-летняя и 67-летняя пассажирки автомобиля «Митсубиси», 71-летний водитель автомашины «Лада Ларгус» и его 75-летняя пассажирка, - уточнили в полиции.

Автомобилистов призывают соблюдать ПДД.