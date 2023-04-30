Под Волгоградом водитель «Киа Рио» протаранил забор

Мужчина попал в больницу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 29 апреля, в Светлоярский районе иномарка протаранила забор частного дома. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, за рулем «Киа Рио» находился 45-летний водитель. Он ехал по переулку Виноградному в поселке Кирова и потеряла управление над машиной.

- Не справился с управлением и совершил наезд на забор домовладения. В результате ДТП водитель с травмами доставлен в больницу, - уточнили в полиции.

Отметим, что накануне на дорогах региона произошло две аварии. Одна из них в Городищенском районе. За сутки сотрудники ГАИ задержали 20 пьяных водителей и зафиксировали 705 нарушений ПДД.