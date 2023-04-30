Волгоградские коммунисты организуют митинг 1 мая

Праздник в честь 1 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 1 мая, в Волгограде состоится митинг у памятника «Героям обороны Красного Царицына». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Сталинградский обком КПРФ, первомайский митинг-концерт начнется в 10 утра на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе. Приглашаются все желающие принять в нем участие.

Напомним, 1 мая в Волгограде и области пройдут мероприятия в честь праздника Весны и Труда. Волгоградцев ждут первомайские демонстрации, концерты, выставки, фейерверк. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте «КП-Волгоград».