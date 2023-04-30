Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 апреля 2023 6:29

В Волгоградской области в последний день апреля обещают +31 жары

В городе-герое будет +24 градуса тепла
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В городе-герое будет +24 градуса тепла

В городе-герое будет +24 градуса тепла

Фото: Юлия Данильченко

В воскресенье, 30 апреля, в Волгоградской области обещают настоящее лето. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, в южных районах температура воздуха прогреется до +31 градуса тепла. На большей части области будет +26 градусов. При этом вероятны дожди и грозы. Волгоградцев предупреждают о сильном южном ветре, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду.

В Волгограде в последний день месяца ожидается 22...+24 градуса тепла. Утром в городе-герое облачно и пасмурно, местами туман. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь. В областном центре также ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду и грозы. Лучше захватить с собой зонтики, а автомобилистам стоит тщательнее выбирать места для парковки.