В Волгоградской области две фуры сгорели на московской трассе

Огонь тушили около часа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 29 апреля в Волгоградской области сгорели две фуры. ЧП произошло на московской трассе в Михайловке. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 16.09. По словам очевидцев, большегрузы загорелись на Рижском рынке, который находится вдоль трассы.

- Горели два грузовых автомобиля с полуприцепами по всей площади. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, – отметили в спасательном ведомстве.

Пожарные 30-й пожарно-спасательной части потушили огонь в 17.16. Оба большегруза сгорели дотла.