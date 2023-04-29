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НовостиСпорт29 апреля 2023 15:03

«Ротор» первый этап Второй лиги завершил ничьей с «Форте»

Волгоградский «Ротор» и «Форте» из Таганрога поделили очки
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ФК "Форте"

Фото: ФК "Форте"

«Ротор» провел заключительный матч первого этапа группы 1 Второй лиги. Волгоградская команда 26-м туре в Таганроге сыграла вничью с местным «Форте». Игра, проходившая под проливным дождем, обошлась без забитых мячей. «Форте» и «Ротор» сыграли со счетом 0:0.

Коллектив Алексея Стукалова на первом этапе первенства занял третье место, набрав 52 очка. У лидера группы 1 Второй лиги «Черноморца» 60 набранных очков, у находящейся на второй строчке «Чайки» 54 балла. Но коллективы из Черноморца и Песчанокопского свои матчи проведут в субботу позднее.

При этом уже определились шестерка команд, которая разыграет первое место в группе 1. Второй этап с сохранением очков, набранных в первом раунде, стартует 7 мая. В этот день «Ротор» в Волгограде примет «Биолог-Новокубанск».