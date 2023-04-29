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НовостиОбщество29 апреля 2023 14:49

На набережной Волгограда открылся бесплатный прокат детских машинок

Он будет работать по выходным рядом с амфитеатром
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: администрация Волгограда

Фото: администрация Волгограда

В центре Волгограда заработал бесплатный прокат детских электромобилей. Площадка открылась на нижней террасе Центральной набережной рядом с амфитеатром. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской думы, идея проекта принадлежит родителям Волгограда. Свою инициативу они предложили в штаб общественной поддержки.

- Теперь каждые выходные здесь будет работать пункт проката, воспользоваться машинками можно абсолютно бесплатно, а наши волонтеры будут следить за порядком и обеспечивать безопасность, - отметил председатель Волгоградской гордумы Владлен Колесников.

Пункт проката машинок для детей будет работать по субботам и воскресеньям, а также в праздники с 15.00 до 18.00.