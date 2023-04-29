Световое шоу «Свет великой Победы» в Волгограде 9 мая 2023: когда начнется и где смотреть

"Свет великой Победы" покажут в Волгограде в двух местах Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Световое шоу снова станет одним из главных событий празднования Дня Победы в Волгограде. «Свет великой Победы» покажут в двух местах – на Мамаевом кургане и на «Бронекатере БК-31» на нижней террасе Центральной набережной. Стали известны детали показов. Чтобы как можно больше волгоградцев смогли посмотреть видеоинсталляцию, оно будет проходить в течение трех дней по несколько раз. Сайт volgograd.kp.ru публикует расписание показов шоу «Свет великой Победы» в Волгограде 7, 8 и 9 мая 2023 года.

Когда начнется световое шоу на Мамаевом кургане. 7 и 8 мая 2023 года «Свет великой Победы» на главной высоте России будет в 21.00, 22.00 и 23.00. 9 мая 2023 года его можно будет посмотреть в 21.00, 21.45 и 23.00. Продолжительность каждого показа о многовековой истории Российского государства составит 15 минут. Для инсталляции будут задействованы скульптура «Родина-мать», монумент «Знамя», «Стены-руины» и аллея пирамидальных тополей.

Когда начнется световое шоу у «Бронекатера БК-31». На нижней террасе набережной показов будет больше. 7 и 8 мая 2023 года у бронекатера «Свет великой Победы» можно будет увидеть в 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30. 9 мая 2023 года 3D-mapping шоу продемонстрируют в 20.30, 21.00, 21.45. Спецэффекты с аудиосопровождением и подсветкой покажут от «имени» самого катера боевой путь речного «танка», историю поднятия и реставрации.