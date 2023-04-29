В центре Волгограда открыли «Народную библиотеку» и «Галерею искусств»

Кадр с видео администрации Волгограда

В Волгограде 29 апреля открылись два павильона для любителей чтения и культуры. В Комсомольском саду в центре города заработали «Народная библиотека» и «Галерея искусств». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

«Народная библиотека» будет принимать читателей ежедневно с 12.00 до 20.00. Все книги волгоградцы могут взять бесплатно – их можно почитать как в библиотеке, так и в парке или дома. Там есть специальная полка для обмен книгами между горожанами в формате буккроссинга. Кроме того, в павильоне будут проводиться встречи с писателями и поэтами, автограф-сессии, конкурсы чтецов.

В «Галерее искусств» будут проводится выставки картин местных художников, а также мастер-классы и другие мероприятия.